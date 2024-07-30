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4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 22:49, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:49
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4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

D-400 kara yolu Demokrasi Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda tur midibüsü, kamyonet ve 2 otobüsün karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tur midibüsünde bulunan rehber Dilek Duran (44) ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Duran, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

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