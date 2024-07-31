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MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci bugün sona eriyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalardan yapılabiliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 07:33, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 07:34
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MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün

MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde süreç 1 Temmuz'da başladı. MTV'de ikinci taksit ödemesi için süre bugün sona eriyor.

MTV ödemeleri vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

Zamanında ödemeyenlere yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak

Mükelleflerin, ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor. Yarına kadar ödemesini yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Ayrıca, araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

2023 yılına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme süresi de bugün sona eriyor.

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