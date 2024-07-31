Filistin Devlet Başkanı Abbas: Bu korkak saldırıyı şiddetle kınıyorum
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesini şiddetle kınadı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 08:04, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 08:05
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesini şiddetle kınadı.
Abbas, "Bu korkak saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Filistinli gruplar genel grev ve kitlesel gösteri çağrısı yaptı.Hamas lideri Haniye Tahran'da şehit edildi