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Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 08:12, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 08:34
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Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

"Bu saldırı, Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımakta"

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.

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