Çelik: Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."