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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 17:03, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:21
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 554 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 600 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 600 bin lira oldu.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 2 milyar 321 milyon 653 bin 746,05 lira, işlem miktarı ise 899,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 627 milyon 682 bin 405,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Aktif Yatırım Bankası, Ziraat Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.424,00
En Düşük 2.554.000,00 2.419,00
En Yüksek 2.600.000,00 2.447,00
Kapanış 2.600.000,00 2.447,00
Ağırlıklı Ortalama 2.591.453,74 2.424,47
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.321.653.746,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 899,88
Toplam İşlem Adedi 20

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