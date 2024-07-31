Dolar 33,14 TL'ye yükseldi
Dolar - euro kaç TL? 31 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 17:32, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0790
|33,0800
|33,1410
|33,1420
|Avro
|35,7210
|35,7220
|35,9630
|35,9640
|Sterlin
|42,4070
|42,4270
|42,5330
|42,5430
|İsviçre frangı
|37,3390
|37,3420
|37,7710
|37,7790
|ANKARA
|ABD doları
|33,0490
|33,1290
|33,1110
|33,1910
|Avro
|35,6810
|35,7610
|35,9230
|36,0030
|Sterlin
|42,3470
|42,5570
|42,4730
|42,6830