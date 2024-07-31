Dolar 33,14 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0790 33,0800 33,1410 33,1420 Avro 35,7210 35,7220 35,9630 35,9640 Sterlin 42,4070 42,4270 42,5330 42,5430 İsviçre frangı 37,3390 37,3420 37,7710 37,7790 ANKARA ABD doları 33,0490 33,1290 33,1110 33,1910 Avro 35,6810 35,7610 35,9230 36,0030 Sterlin 42,3470 42,5570 42,4730 42,6830