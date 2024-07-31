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AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 30 Haziran itibarıyla yapılan 617 bin 411 bireysel başvurudan 513 bin 730'unu sonuçlandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 10:59, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:59
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AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı

Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran'a kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 617 bin 411 başvuru yapıldı, bunlardan 513 bin 730'u sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,2 oldu. Derdest dosya sayısı ise 103 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 422 bin 85'inde kabul edilemezlik, 74 bin 574'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 558'inde idari ret, 2 bin 112'sinde diğer, 1401'inde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen 74 bin 574 başvurudan 35 bin 527'si 2022'de verilirken, bunun oransal durumu yüzde 47,5 olarak kayıtlara geçti.

Anayasa Mahkemesinin bir veya birden fazla hak ihlali sonucuna vardığı toplam 75 bin 728 karardan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılama, 5 bin 235'ini adil yargılanma, 4 bin 315'ini mülkiyet, 4 bin 315'ini ifade özgürlüğü haklarının ihlali ve diğer haklar ihlali kararları izledi.

Yüksek Mahkemeye en fazla bireysel başvuru 109 bin 779 ile 2022'de yapılırken, 2023'te bu sayı 108 bin 816 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise Anayasa Mahkemesine 37 bin 657 bireysel başvuru yapıldı.

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