Türkiye'nin kadın nüfusu 2026'da erkekleri geçecek

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nüfus projeksiyonu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl ülke nüfusu 85 milyon 372 bin 377 olurken, bunun 42 milyon 734 bin 71'i erkek, 42 milyon 638 bin 306'sı kadınlardan oluştu.

Kurumun nüfus projeksiyonlarına göre ise ülke nüfusunun bu yıl 42 milyon 933 bin 857'si erkek, 42 milyon 878 bin 19'u kadın olmak üzere toplam 85 milyon 811 bin 876'ya ulaşması bekleniyor.

Yıllardır değişmeyen erkek nüfus egemenliği 86 yıl sonra 2026'da kırılacak ve Türkiye'de kadın sayısı, erkek sayısını geçecek. Bu yılda nüfusun 86 milyon 654 bin 276'a ulaşacağı öngörülürken, erkek nüfusu 43 milyon 314 bin 221 ve kadın nüfusu da 43 milyon 340 bin 55 olacak. Kadın nüfusu, erkek nüfusundan 25 bin 834 fazla olacak.

Nüfusun 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e yükselmesi beklenirken, bunun 43 milyon 996 bin 753'ünü erkekler, 44 milyon 191 bin 468'ini kadınlar oluşturacak. Böylece 2030'da kadın nüfusu, erkek nüfusunun 194 bin 715 kişi önüne geçecek.

Kadın nüfusu 2075'de erkeklerden 1,5 milyon fazla olacak

Nüfusun 93 milyon 774 bin 618 olması beklenen 2050'de kadın sayısı 47 milyon 392 bin 442'yi bulacak. Söz konusu yılda erkek nüfusunun ise 46 milyon 382 bin 176 olması öngörülüyor. İki nüfus arasındaki fark ise 1 milyon 10 bin 266'ya çıkacak.

Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. 2075'te ülke nüfusu 88 milyon 286 bin 941'e gerileyecek. Söz konusu dönemde kadın nüfusu 44 milyon 901 bin 967 ile erkek nüfusunun 1 milyon 516 bin 993 üzerine çıkacak. Bu dönemde erkek nüfus 43 milyon 384 bin 974 olması bekleniyor.

Nüfusta kadın üstünlüğü 22. Yüzyıl'a girerken de devam edecek. Bu kapsamda, 2100'de ülke nüfusunun 76 milyon 799 bin 416 olacağı öngörülüyor. Nüfusun 37 milyon 713 bin 747'sini erkekler, 39 milyon 85 bin 669'unu kadınlar oluşturacak. Böylece kadın nüfusu erkek nüfusundan 1 milyon 371 bin 922 fazla olacak.