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Kilis'te emekli polis, baba mesleği anahtarcılığı torunuyla sürdürüyor

Kilis'te yaşayan 64 yaşındaki emekli polis Yusuf Elbeyli, 21 yıldır baba mesleği anahtarcılığı sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 11:50, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:52
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Kilis'te emekli polis, baba mesleği anahtarcılığı torunuyla sürdürüyor

Elbeyli, polis olmadan önce asker emeklisi babasının yanında çalışmaya başlayarak anahtarcılığı öğrendi.

Daha sonra 1982 yılında polis olan Elbeyli, farklı illerde görevini sürdürdü. 2003 yılında emekli olduktan sonra memleketi Kilis'e dönen Elbeyli, babasının 1978 yılında açtığı iş yerinde anahtarcılık mesleğini devam ettiriyor.

Yusuf Elbeyli, AA muhabirine, 2008 yılına kadar babası ile aynı iş yerinde çalıştıklarını, babasının vefatının ardından iş yerini kendisinin işletmeye başladığını söyledi.

Anahtarcılığın yanında çilingir hizmeti verdiğini de belirten Elbeyli, "Anahtarcılık ve tamiri üzerine her çeşit anahtar basımını yapıyoruz. Yaprak tipi, bilyeli, araç ve motosiklet anahtarları gibi birçok anahtar çeşidi ve tamiri üzerine çalışıyoruz. Anahtar adına yapılabilecek tüm işleri ve tamirini yapıyoruz." dedi.

İnsanların polis emeklisi olduğuna ve bu mesleği yapmasına şaşırdıklarını belirten Elbeyli, "İş yerindeki polis fotoğraflarımı gören müşteriler şaşırıyorlar ve nasıl bu mesleği öğrendiğimi merak ediyorlar. Ben de onlara bu süreci anlatıyorum. İnsanlar beni tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

Emekli olduktan sonra çalışmanın kendisini zinde tuttuğunu ifade eden Elbeyli, "İşimi severek yapıyorum. Çalışarak hem aile bütçemize katkı sunuyor hem de zinde kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Torunuyla çalışıyor

Mesleği lise öğrencisi torunu Fatih Halit Kurtaran'a da öğrettiğini dile getiren Elbeyli, babadan oğula, oğuldan ise toruna mesleğin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Fatih Halit Kurtaran da mesleği çok sevdiğini, hem eğitimine devam ettiğini hem de yaz tatili ve boş zamanlarında dedesine yardım ederek anahtarcılığı öğrendiğini söyledi.

Kurtaran, dedesinden sonra mesleği kendisinin devam ettirmek istediğini kaydetti.

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