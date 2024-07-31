'Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecek'

Baykar Yönetim Kurulu Seçuk Bayraktar, Hamas lideri İsmail Haniye'nin alçak bir suikast sonucu şehit edilmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı:

"Filistin direnişinin önde gelen siyasi isimlerinden İsmail Heniyye'nin hain ve insanlık dışı bir suikast sonucu şehit edildiğini üzüntüyle öğrendim.

Tüm dünya halklarının gönlünde büyüyen Filistin direnişi barbar siyonistlere karşı mücadelesine devam edecektir. Kazanan er ya da geç iyiler olacaktır."

"Kırılır da bir gün bütün dişliler..."

Selçuk Bayraktar, "tüm insanlığın başı sağolsun" dedi:

"Rabbim şehadetini mübarek eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, kardeş Filistin halkının, İslam Alemi'nin ve emperyalizmin çelik dişlilerine direnen tüm insanlığın başı sağolsun.

Kırılır da bir gün bütün dişliler..."