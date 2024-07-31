Samsun Valiliği'nden 'denize girmeyin' uyarısı

Valilik yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 40 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1 metreye ulaşacağının değerlendirildiğini belirtti.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek için vatandaşlardan denize girmemeleri istendi.