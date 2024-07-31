İstanbul'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Sokaklar güvenli olacak
Sokaklar güvenli olacak
Arz artacak et fiyatları düşecek
Arz artacak et fiyatları düşecek
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Hamas lideri Haniye Tahran'da şehit edildi
Hamas lideri Haniye Tahran'da şehit edildi
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 14:13, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:15
Yazdır
İstanbul'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.

Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.

Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Güngören Belediyesinin geçici olarak konaklamaları için sağladığı noktalarda ikamet edebilecek.

Güngören Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle çatlamaların meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verileceği belirtildi.

"Sabah gürültüyle uyandık"

Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyuklarını belirterek, "07.00 gibi olmaya başladı. Çatır çatır sesler geldi. Biz önce çocuklardan geldiğini sandık. Sonradan moloz sesi olduğunu anladık. Tedirginliğimiz vardı. Çocukları alıp çıktık. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Sarsılma olmadı. Binadan yıkılma sesi geldi. Sadece çocuklarımızı düşündük. 8 daire ve 1 iş yeri var" diye konuştu.

Leyla Sırdaş da "Sabah gürültüyle uyandık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık. Sıva çatlağı olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanda bulunan inşaattan olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber