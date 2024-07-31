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Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı

TBMM Genel Kurulu, dün sona eren 2. Yasama Yılı'nda 924 saat 21 dakika mesai yaptı. En uzun çalışma, 16 saat 20 dakika süren ve bütçe görüşmelerinin yapıldığı 42. birleşimde gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 14:28, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:29
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Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı

1 Ekim 2023'te başlayan 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda milletvekilleri 924 saat 21 dakika mesai yaptı. 112 birleşimin 5'inde Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalar yapılamadı.

En uzun süren mesai 21 Aralık 2023 Perşembe günü yapılan 42. birleşimde gerçekleşti. Çalışmalarına saat 11.01'de başlayan Genel Kurulun 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında bazı kurumların bütçeleri üzerindeki görüşmeleri, 16 saat 20 dakika sürdü ve cuma sabaha karşı 03.21'de sona erdi.

Genel Kurulda en çok oturum yapılan birleşim ise 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü 101. birleşimde tartışmalar nedeniyle sık sık ara verildi. 14 oturumun yapıldığı birleşim saat 14.04'te başladı, perşembe 01.12'de sona erdi.

TBMM Genel Kurulunda en yüksek katılımlı oylama, 25 Aralık 2023'te Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu üzerindeki görüşmelerde kayda geçti. Bütçenin oylamasında 566 milletvekili yer aldı.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin oylamasına 521; 12. Kalkınma Planı'nın oylamasında 396, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun'un oylamasında 355; 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun oylamasına 563; İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un oylamasına 346; 8. Yargı Paketi'nin oylamasına 298; Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un oylamasına 307; en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un oylamasına 379; sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un oylamasına 500 milletvekili katıldı.

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