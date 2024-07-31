'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Amerikan Kongresi'nde sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştır. Oradaki her alkış bugünkü suikasta verilen destek olarak ortaya çıkmıştır. Netanyahu 7 Ekim olayları olduktan sonra bölgedeki bütün sınırlar değişecek demişti. Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi dünyada görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

"DÜNYA BARIŞININ KİLİDİ ORTADOĞU BARIŞIDIR, ORTADOĞU BARIŞININ KİLİDİ DE FİLİSTİN BARIŞIDIR"

Uluslararası toplumun kayıtsızlığı bu noktaya getirdi. Dünya barışının kilidi Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün artık yeni bir zemine geçilmiştir. İlk gelen bilgilere göre bunun başka bir ülkeden atılan füzeyle gerçekleştirildiği söyleniyor.

"İSRAİL BÖLGE SAVAŞI İÇİN İRADE BEYANI ORTAYA KOYDU"

Dünya barışı önündeki en büyük tehdit Netanhayu hükümetidir. Artık bugün yeni bir faza geçilmiştir. İsrail hükümeti bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur.

"BUGÜN YAPILAN EYLEM BÜTÜN BÖLGE BARIŞINA KARŞI MEYDAN OKUMADIR"

Dünya hastalıklı bir katliamcı çete ile karşı karşıyadır. Bugün yapılan eylem bütün bölge barışına karşı meydan okumadır. Barış isteyen Haniye'nin şehit edilmesi herkesin acısıdır. Ömrünü Filistin davasına adamış Haniye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildir. Haniye, bütün İslam dünyasının şehididir."