Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Sokaklar güvenli olacak
Sokaklar güvenli olacak
Arz artacak et fiyatları düşecek
Arz artacak et fiyatları düşecek
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Hamas lideri Haniye Tahran'da şehit edildi
Hamas lideri Haniye Tahran'da şehit edildi
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Polis memuru, kiracısı olan akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Başıboş köpeklere yönelik uygulama yönetmeliği geliyor
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
Yargı Reformu Strateji Belgesi görüş ve öneriye açıldı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
TCMB'den Temmuz enflasyonunda geçici yükseliş mesajı
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten, 'vergi' iddialarına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili "İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur." dedi. Çelik, İsrail hükümetinin bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 14:45, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:46
Yazdır
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Amerikan Kongresi'nde sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştır. Oradaki her alkış bugünkü suikasta verilen destek olarak ortaya çıkmıştır. Netanyahu 7 Ekim olayları olduktan sonra bölgedeki bütün sınırlar değişecek demişti. Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi dünyada görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bugün gerçekleştirilen bu saldırı net bir şeyi ortaya koyuyor ki, katliamcı ve soykırımcı şebeke bundan sonra zulümlerini artırarak devam edecek.

"DÜNYA BARIŞININ KİLİDİ ORTADOĞU BARIŞIDIR, ORTADOĞU BARIŞININ KİLİDİ DE FİLİSTİN BARIŞIDIR"

Uluslararası toplumun kayıtsızlığı bu noktaya getirdi. Dünya barışının kilidi Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün artık yeni bir zemine geçilmiştir. İlk gelen bilgilere göre bunun başka bir ülkeden atılan füzeyle gerçekleştirildiği söyleniyor.

"İSRAİL BÖLGE SAVAŞI İÇİN İRADE BEYANI ORTAYA KOYDU"

Dünya barışı önündeki en büyük tehdit Netanhayu hükümetidir. Artık bugün yeni bir faza geçilmiştir. İsrail hükümeti bir bölge savaşı çıkarmak istediği konusunda irade beyanında bulunmuştur.

"BUGÜN YAPILAN EYLEM BÜTÜN BÖLGE BARIŞINA KARŞI MEYDAN OKUMADIR"

Dünya hastalıklı bir katliamcı çete ile karşı karşıyadır. Bugün yapılan eylem bütün bölge barışına karşı meydan okumadır. Barış isteyen Haniye'nin şehit edilmesi herkesin acısıdır. Ömrünü Filistin davasına adamış Haniye'nin şehit edilmesi sadece Filistin halkının acısı değildir. Haniye, bütün İslam dünyasının şehididir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber