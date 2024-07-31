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Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli uzman çavuş şehit oldu

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 14:59, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:44
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Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uzman Çavuş Ünlü'nün dün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Çavuş Ünlü için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

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