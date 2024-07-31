KKM bakiyesi haziranda 4,3 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri sonuçlarını açıkladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, mayıs sonunda 67,9 milyar dolardan revize edilen 68,1 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi, haziran sonunda 63,8 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 48,9 milyar dolardan 45,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi 19,2 milyar dolardan 18,1 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise bir ayda 12 milyar TL azalarak 37,1 milyar TL'den 25,1 milyar TL'ye geldi.