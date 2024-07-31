Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 15:25, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:24
İki gün önce güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü şüphelileri A.K. ve T.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.