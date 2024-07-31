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Heniye için paylaşılan mesajları engelleyen Instagram'a kınama

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 22:25, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 22:39
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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin direniş hareketi Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Heniye'nin, düşmanlarının asla anlayamayacağı bir tevazuyla şehadete yürüdüğünü belirterek, "Filistin davasının en büyük kahramanlarından biri olarak tarihe geçen şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İslam aleminin ve Filistin'in başı sağolsun. İsrail, her türlü barış fırsatını ortadan kaldırmak için suikast ve gizli operasyonlarla bölgeyi daha fazla kargaşaya sürüklemeye çalışıyor. İsmail Haniye suikasti de bir ülkenin egemenliğini açıkça ihlal eden devlet destekli İsrail terörizminin son örneğidir. Netanyahu hükümeti ateşkes ya da barış niyeti olmadığını defalarca göstermiştir. Bu hükümet sadece Filistin toprakları üzerindeki hırsızlık ve işgalini genişletmekle ilgilenmektedir ve bu yolda insan hayatını hiçe saymaktadır" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL HÜKÜMETİNE DESTEK VERENLER İNSANLIKLARINDAN UTANMALIDIR'

Altun, açıklamasına şöyle sürdürdü:

"Milyonlarca Gazzeliyi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakan İsrail, kalıcı bir çözüm arayışında olan siyasi liderleri hedef almaktadır. İsrail'in insan hayatını hiçe sayması tesadüfi değildir; bilakis Filistin'deki soykırım politikalarının bir tezahürüdür. Netanyahu hükümeti sadece bölgesel savaşı kışkırtmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi vatandaşlarının güvenliğini de tehlikeye atıyor. Bu hükümete destek verenler insanlıklarından utanmalıdır. Müzakere ve barışçıl çözümden bahsettiklerinde onları ciddiye almayacağımızı anlamalıdırlar."

'BU ÇOK AÇIK VE NET BİR SANSÜR GİRİŞİMİDİR'

İsrail'in ne kadar Filistinli öldürürse öldürsün, Filistin'in haklı davasının tarihten silinmeyeceğini vurgulayan Altun, "İsrail devleti de yargısız infazların, suikastların, işgalin ve soykırımın faili olarak tarihe geçecektir. Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir. Küresel sömürü düzenine ve adaletsizliğe hizmet ettiğini defalarca göstermiş olan bu platformlara karşı ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Her fırsatta ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Filistin er ya da geç özgür olacaktır. İsrail ve destekçileri bunu engelleyemeyecektir" diye konuştu.

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