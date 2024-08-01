İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
KKM'ye stopaj geldi
KKM'ye stopaj geldi
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
AYM'den Can Atalay hakkında karar
AYM'den Can Atalay hakkında karar
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
2024-ÖZYES başvuruları başladı
2024-ÖZYES başvuruları başladı
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 15:40, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:58
Yazdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Bu kapsamda, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

Kararda, 2 generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiralin de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildiği bildirilen kararda, halen 281 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacağı kaydedildi.

30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu da Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Söz konusu terfiler, 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ve kendilerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bir üst rütbeye yükseltilen general-amiral ve albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller ile yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen generallerle ilgili liste, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber