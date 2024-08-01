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Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı

Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında "Vatandaşın hizmet talebini geri çevirmeyeceksiniz. Aciliyeti olan konularda tasarrufa sığınmayacaksınız. AK Parti'de bahane olmaz. Ayrım yapmadan hizmet her yere gidecek. Seçim öncesi verilen sözleri yerine getirin" talimatı verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 07:52, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 07:50
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Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün gerçekleştirilen il başkanları toplantısında teşkilata önemli talimatlarda bulundu. Erdoğan'ın "Vatandaşın hizmet talebini çözeceksiniz. Bahane üretmeyeceksiniz. Vatandaşa 'yok' yok. Geri çevirmeyeceksiniz. Aciliyeti olan konularda tasarrufa sığınmayacaksınız. AK Parti'de bahane olmaz. Belediye yönetimi ister bizde olsun ister muhalefette, ayrım yapmadan hizmet her yere gidecek. Vatandaş siyasi tercihini farklı yönde kullanmış olsa bile seçim öncesi verilen sözler yerine getirilecek" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre toplantıda birçok il başkanı, Cumhurbaşkanı'ndan şehrinin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerde bulundu. Erdoğan ilgili bakanlara talimat vererek, meselelerin bahane üretmeksizin çözülmesi talimatı verdi. Bazı il başkanları şehirlerine uçuşların azaldığı yönünde şikayetlerini dile getirdi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu en kısa sürede seferlerin yeniden artırılacağını belirtti.

"SORUN VARSA ÇÖZECEKSİNİZ"

Bitlis teşkilatı, Mutki ilçesine hastane talebi ve yaşanan doğalgaz sıkıntısının çözülmesi yönünde Erdoğan'a taleplerini iletti. Enerji Bakanlığından bir yetkili doğalgaz meselesindeki zorluğa işaret edince Erdoğan "Vatandaşa da bana da bahane üretmeyin, işleri çözeceksiniz. AK Parti'de bahane olmaz, sorun varsa çözeceksiniz sizin göreviniz bu. Aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hastane talebi için ise "İlçenin nüfusu az. Merkez yaklaşık 4 bin, ilçe 30 bin. Ortalama 50 yataklı gün hastanesi yapalım. Bu daha makul olur. Bu kadar tasarruf ettiğimiz yerde bunun fazlası israf sayılır" dediği kaydedildi. Süt üreticilerinin sorunları da toplantıda geniş yer buldu. Üreticiler süt tüketiminin düştüğünü, firmaların artık üreticilerden süt almadıklarını azalan talepten dolayı süt ineklerinin kesilme riskinin ortaya çıktığını il başkanları aracılığıyla Erdoğan'a iletti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın meseleyi gündeme aldıklarını, süt tozuna yönelik ihracatta bazı kısıtlamalar olduğunu, bunun önünü açtıklarını meseleyi her yanıyla değerlendireceklerini kaydettiği öğrenildi.

EMRAH ÖZCAN

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