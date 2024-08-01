KKM'ye stopaj geldi
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat'a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 08:18, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:06
Kur Korumalı Mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM'ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.
Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.