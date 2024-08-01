Soykırımcı İsrail Gazze'de aracı hedef aldı: En az 5 Filistinli öldü

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, aracın hedef alınması sonucu ölen 5 kişinin ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise İsrail'in, Gazze'deki Megazi Mülteci Kampı'nın girişine yakın bölgede bir aracı hedef alması sonucu hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hedef alınan araçta bulunan kişilerin kimliklerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 445 Filistinli öldü, 91 bin 73 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.