Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar - euro kaç TL? 1 Ağustos 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 17:23, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,1410
|33,1420
|33,0610
|33,0620
|Avro
|35,9630
|35,9640
|35,8530
|35,8540
|Sterlin
|42,5330
|42,5430
|42,5490
|42,5650
|İsviçre frangı
|37,7710
|37,7790
|37,8110
|37,8210
|ANKARA
|ABD doları
|33,1110
|33,1910
|33,0310
|33,1110
|Avro
|35,9230
|36,0030
|35,8130
|35,8930
|Sterlin
|42,4730
|42,6830
|42,4890
|42,6990