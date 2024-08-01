Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,1410 33,1420 33,0610 33,0620 Avro 35,9630 35,9640 35,8530 35,8540 Sterlin 42,5330 42,5430 42,5490 42,5650 İsviçre frangı 37,7710 37,7790 37,8110 37,8210 ANKARA ABD doları 33,1110 33,1910 33,0310 33,1110 Avro 35,9230 36,0030 35,8130 35,8930 Sterlin 42,4730 42,6830 42,4890 42,6990