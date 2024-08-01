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Brent petrolün varil fiyatı 81,30 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,30 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 10:23, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:30
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Dün 81,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 81,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,46 dolardan alıcı buldu.

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de talep artışı petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor.

Petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da jeopolitik gerilim Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrası tekrar alevlendi.

Dün sabah saatlerinde, İran'ın başkenti Tahran'da Heniyye'nin bulunduğu konutun havadan saldırıya uğradığı bildirildi. Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı üyeler suikastı kınarken, ABD ve İngiltere İran'ı suçladı.

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar da bölgeyi içine alabilecek büyük bir savaşa ilişkin endişeleri ve jeopolitik gerginliği artırıyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığına dair veriler de petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 433 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 82,14 ile 83,43 dolar aralığının direnç, 79,01 ile 77,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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