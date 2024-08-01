Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?

Konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı ağustos ayında yüzde 38 ile yaklaşık iki yıldır ilk defa zamlandı.

BOTAŞ tarafından dün akşam yayımlanan ağustos ayı tarifesine göre küçük ölçekli sanayi için doğalgazın metreküp fiyatı da yüzde 33,1 zamlandı.

Doğalgazın enflasyon üzerinde yüzde 2,57 ağırlığı bulunuyor. Buna göre zammın enflasyona doğrudan 0,98 puan yükseltici etkisi olacak.

Ekonomistler dolaylı etkilerle birlikte bu zammın enflasyona toplam etkisinin 1,5 puanı aşacağı görüşünde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgazda devletin yüzde 60 sübvansiyon uyguladığını, bu sayede fiyat artışının nihai tüketiciye yansımasının Türkiye ortalamasında yüzde 24-25 olacağını duyurdu.

Ayrıca BOTAŞ, petrokimya ve madencilik tesislerine sattığı doğalgazın fiyatını ise metreküp başına 11,39 liraya, yani küçük ölçekli sanayi için aynı fiyata sabitledi.

BOTAŞ, Eylül 2022'den bu yana piyasa fiyatının belirli bir katsayı ile çarpıldığı bir fiyatlama sistemi kullanıyordu.