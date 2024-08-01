Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 11:08, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:09
M.C.D. (55) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında, D.M'nin (36) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücüler ile öndeki otomobilde bulunan H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.