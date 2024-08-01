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Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor

Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunun artması beklenirken, en yüksek nüfus artış oranının yüzde 15 ile Tekirdağ'da olması öngörülüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 11:20, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:21
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Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜİK'in nüfus projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Söz konusu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak.

Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, bu ilde nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457'ye çıkacak. Mega kenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249'dan 2 milyon 966 bin 53'e yükselecek.

Bu dönemde Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artacak. Başkentin nüfusu bu dönemde 5 milyon 803 bin 482'den 6 milyon 62 bin 5'e çıkacak.

Ankara'yı, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa ve 214 bin 364 ile Kocaeli takip edecek.

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146 Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak.

En yüksek artış oranı Tekirdağ'da

Bu dönemde en yüksek nüfus artış oranının, yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Tekirdağ'ın nüfusu 2023'te 1 milyon 167 bin 59 olarak hesaplanırken, 2030'da 1 milyon 341 bin 928'e çıkacak.

Bu ili yüzde 14,3'lük nüfus artışıyla Yalova izlerken ilin nüfusu 304 bin 780'den 348 bin 426'ya yükselecek.

Yalova'yı yüzde 12,3 artışla Şırnak'ın, yüzde 10,2 artışla Kocaeli'nin ve yüzde 10 artışla Antalya'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

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