Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da İtalya ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

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