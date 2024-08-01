Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
Paris 2024 C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları, dördüncü seti 25-15 kazandı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Milliler, çeyrek finale çıktı.
Filenin Sultanları Paris'te yine tarih yazdı...
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ
1.set: 21 - 25
2. set: 25 - 18
3. set: 25 - 22
4. set: 25 - 15
SON MAÇ İTALYA'YLA
C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da İtalya ile mücadele edecek.
ZEHRA GÜNEŞ KADRODA
Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.