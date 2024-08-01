İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu

Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21 yükseldi.

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