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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 12:54, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:54
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Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

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