Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

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