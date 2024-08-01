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Valilikten 1 polisin şehit olduğu saldırıya dair açıklama

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 15:49, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:10
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İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32), bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay üzerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bulunduğu evin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, çıkan çatışma sonucu zanlıyı etkisiz hale getirdi. Bu sırada zanlının evde bulunan annesi de polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan (38), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memuru Arif Ay'ın tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Zanlının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, alınan bir ihbar üzerine narkotik suçlardan bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Şahsın il merkezindeki ikamet adresine saat 9.30'da operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, "Düzenlenen operasyonda firari şahıs tarafından evden açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, yaralanan görevliler ivedilikle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Nevşehir doğumlu polis memuru Ahmet Şahan'ın yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde özel harekat ekiplerince yapılan operasyon sonucunda firari şahsın evde rehin olarak tuttuğu annesi sağ olarak çıkarılmış, firari İsmail Bayam etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda hayatını kaybeden şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailemize ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."

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