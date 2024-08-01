DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
İletişim Başkanlığı bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya platformlarında yer alan gerçek dışı haberleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak, İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 13:42, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:44
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini sarf ettiği iddiasını yalanladı.
Haniye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti kapsamında parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, İsmail Haniye'nin görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirttiği aktarıldı.
Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediği vurgulanan açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.