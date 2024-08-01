YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı

11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 1 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net