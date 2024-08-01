YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, internet sitesinden YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 14:06, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:08
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 1 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI