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YAŞ'ta 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 17:10, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:50
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, emekliye sevk edileceklerin durumları görüşüldü.

YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Veli Tarakcı, Tümgeneraller Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut, Muammer Alper, Emre Tayanç, Davut Ala, Tuğgeneraller Şefik Atak, Nihat Ergün, Salih Büyük, Osman Akyıldız, Hacı Halil Osman, Mehmet Zeki Eren, Hakan Tutucu, Nurettin Hakan Büyükçulha, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Sebahattin Kalkan, Osman Ziya Elgün, Mehmet Cihanoğlu, Mustafa Er, Gürcan Sezengöz, Kemal Balta, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu ve Kadir Eğriboyun'un görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Kararlar sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev süresi 1 yıl uzatılan isimler ise Tümgeneraller Selçuk Aygün ve Hüseyin Duman ile Tuğgeneraller Ender Kartal, Hakan Çanlı, Serhat Mehmet Orus ve İbrahim Galip oldu.

Öte yandan görev süreleri dolan 455 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

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