Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı

"Yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri (mes operatörü), kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme."

Adayların söz konusu programları tercih ederken bu hususu dikkate almalarında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, yapay zeka temelli ön lisans programları şöyle sıralandı:

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni açılan yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara DGS ile çok sayıda lisans programına devam etme imkanı sunulacağı belirtildi.

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