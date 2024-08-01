Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneanneye veda

Çankaya'da dün akşam meydana gelen olayda, dönemin eski Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Abdüllatif Şener'in psikolojik problemleri olan oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i, babasına ait tabanca ile öldürdü. Hayatını kaybeden Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çetiner'in cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde Şener ailesinin yanı sıra, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız ve Lütfi Elvan, eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç ile Çetiner'in akrabaları ile yakınları yer aldı.

Yakalanan saldırgan torun ise çıkarıldığı mahkemece akıl hastanesine sevk edildi. Şener'in burada 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.