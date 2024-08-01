Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneanneye veda

SGK borçları için bir belediyeye daha haciz işlemleri başlatıldı
SGK borçları için bir belediyeye daha haciz işlemleri başlatıldı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
KKM'ye stopaj geldi
KKM'ye stopaj geldi
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
AYM'den Can Atalay hakkında karar
AYM'den Can Atalay hakkında karar
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneanneye veda

Ankara'da eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 18:19, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:21
Yazdır
Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneanneye veda

Çankaya'da dün akşam meydana gelen olayda, dönemin eski Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Abdüllatif Şener'in psikolojik problemleri olan oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i, babasına ait tabanca ile öldürdü. Hayatını kaybeden Çetiner için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çetiner'in cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde Şener ailesinin yanı sıra, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız ve Lütfi Elvan, eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç ile Çetiner'in akrabaları ile yakınları yer aldı.

Yakalanan saldırgan torun ise çıkarıldığı mahkemece akıl hastanesine sevk edildi. Şener'in burada 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber