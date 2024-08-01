Bakanlıktan 'SGK borçları için haciz başlatıldı' iddialarına açıklama

Bugün yapılan Belediye Meclisi toplantısında Efeler Belediyesi'nin SGK borçlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 308 milyon TL'lik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 86 milyonluk kısmı için ödeme emrinin kendilerine tebliğ edildiğini belirterek "Kamudan kamuya borçlanmadaki icra işlemlerini anlamak mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

Belediye Başkanı Yetişkin'in açıklaması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede; "Borçları ve tecil talebinde bulunmaları halinde gösterilmesi gereken teminat miktarı hususlarında bilgilendirme yapılmış olup borçlara karşılık herhangi bir haciz işlemi uygulanmamıştır" denildi.