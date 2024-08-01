Rusya'dan MİT'in yönettiği takas operasyonu dair açıklama

Medvedev, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'ya ihanet edenlerin hapishanede çürümelerini istediğini belirten Medvedev, "Ya da daha önce sıkça olduğu gibi hapishanede ölsünler. Ancak, ülkesi, anavatanı ve hepimiz için çalışan bize ait olanları getirmek daha faydalıdır. Hainler şimdi ateşli bir şekilde yeni isimler bulsunlar ve tanık koruma programı altında saklansınlar." ifadelerini kullandı.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.