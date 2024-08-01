Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
İç hat uçak biletlerinde tavan ücrete zam geldi. İç hat biletlerinde tavan ücret 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 TL'ye çıkarıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 20:30, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 20:31
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, tavan fiyatındaki artışı uçuş tarifelerine yansıttı.
Yeni fiyatlandırmaya göre uçuşlarda satılan biletlerin yüzde 80'i 2 bin 503 TL olarak satışa sunulacak.
Kalan yüzde 20'lik kısım ise tavan fiyat olan 4 bin 3 TL üzerinden fiyatlandırılacak.
Tavan fiyat uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yürürlüğe girmişti.