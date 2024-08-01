Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
KKM'ye stopaj geldi
KKM'ye stopaj geldi
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
AYM'den Can Atalay hakkında karar
AYM'den Can Atalay hakkında karar
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 21:17, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:52
Yazdır
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, kendi imzası bulunan Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

Söz konusu kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber