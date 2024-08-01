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Anne ve oğlunu hayattan koparan kan donduran cinayet

Antalya'da bir kişi, sevgilisini ormanlık alanda taşla başına vurarak, olaya şahit olan sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu da evde ellerini ve ayaklarını bağlayıp, boğarak öldürdü. Olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 22:20, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:16
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Anne ve oğlunu hayattan koparan kan donduran cinayet

Korkunç olay, saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1191 sokakta meydana geldi. İddialara göre, Mehmet A. (48) isimli şahıs, sabah saatlerinde sevgilisi Aynur Çilli (43) ve Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli (8) ile birlikte Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'ne gitti. Burada, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonucu Mehmet A., sevgilisi Aynur Çilli'yi başına defalarca taşla vurarak öldürüp, olay yerinden çocukla birlikte ayrıldı. Ormanlık alanda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri cesedin Aynur Çallı'ya ait olduğunu tespit etti.

Kan donduran detaylar

Jandarma yaptığı araştırmada Aynur Çilli'nin Mehmet A. ile birlikte yaşadığını belirledi ve araştırma için Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine geldi. Jandarma, Mehmet A.'yı evde yakalarken yine evde yapılan incelemede Bulutcan Çilli'yi elleri, ayakları ve boynundan iple bağlı olarak cenin pozisyonunda yerde ölü olarak buldu.

Mehmet A.'nın Aynur Çilli'yi öldürdükten sonra 8 yaşındaki Bulutcan Çilli'yi eve getirdiği ve olaya şahit olduğu için burada çocuğu boğarak öldürdüğü belirlendi.

Görgü tanığı: "Çocuğu çuvalla taşımaya çalıştı"

Öte yandan, olayın yaşandığı mahallede oturan komşu Selahattin Doğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Mehmet A. yaklaşık bir buçuk yıl önce mahallemize taşındı. Bugün jandarma ekipleri geldiğinde, ben de onlarla birlikte içeri girdim. Küçük çocuğu domuz bağıyla bağlı olarak yerde yatarken gördüm. Çok şaşırdım. Duyduğuma göre önce kadını ormanlık alanda taşla öldürmüş, ardından buraya gelerek çocuğu boğmuş. Adam jandarma tarafından evinin önünde yakalanmış. Daha sonra jandarma ekipleri tanık olarak ifademi almak için beni tekrar eve götürdüğünde, çocuğu yine aynı şekilde yerde yatarken gördüm. Boğazında plastik kelepçe vardı ve boğularak öldürülmüştü."

Katil zanlısının boğarak öldürdüğü çocuğu çuvala koyup, evden çıkarmaya hazırlandığı ancak çıkamadan jandarma tarafından yakalandığı öğrenildi.

Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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