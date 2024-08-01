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Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle bu yıl domates hasadı erkene çekildi, kışlık salçalar kurulmaya başlandı. Ancak domatesin fiyatı üreticiden tezgaha gelene kadar neredeyse 10 kat artıyor. İzmir ve Manisa'da üreticiler salçalık domatesi maliyetleri karşılamadığı için tarlada bırakmayı düşünüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 22:30, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:51
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Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor

Geçtiğimiz yıl ihracat yasağı getirilen ürünlerden biri olan salçada ihracat yasağı devam ederken bu yıl salçalık domateste yaşanan üretim fazlası hem fiyatların düşmesine hem de ürünün tarlada kalmasına neden oldu.

Manisa'daki ziraat odaları başkanları Manisa Şehzadeler Ziraat Odası'nda bir araya gelerek yaşanan sorun ve çözüm önerileri hakkında açıklamada bulundu.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle yaşadığımız hasat döneminde bütün tarım ürünlerinde çiftçimiz zarar etmektedir. Son yılların en kötü hasat dönemini yaşamamızın sebebi yanlış tarım politikalarıdır." dedi.

"Yetiştirdiğimiz ürünlerin fiyatı yükseldiğinde ihracat yasaklanıyor yada ithal ediliyor. Üreticilerimizle birlikte tarım ürünlerini işleyen, ihraç eden fabrikalarda iflas ediyor." diye konuşan Altındağ, "Buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlere verilen prim düşük olduğu için çiftçimiz ekemiyor. Bu ürünleri dışarıdan ithal ederken ihtiyaç fazlası yetiştirdiğimiz domates, biber, kavun ve karpuz gibi ürünler tarlada kalıyor. Bu şartlar iyileştirilmezse çiftçilerimiz üretemez, tarlasını traktörünü satmak zorunda kalır. Özellikle salçalık domateste acil çözüm bulunmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile salça fabrikaları arasında acilen çözüm odaklı tedbirlerin alınmasını temenni ediyoruz." dedi.

Salçalık domateste yaşanan sıkıntının en büyük nedeninin geçen sene getirilen ihracat yasağı olduğuna dikkat çeken Altındağ, ihracat yasağı nedeniyle bugün salça fabrikalarının elinde geçtiğimiz yıldan kalan salçalar olduğunu ve kapasitelerinin dörtte biriyle çalıştıklarını anlattı.

3,5 TL'den salça fabrikaları ile sözleşme yapmalarına rağmen fabrikaların ürün fazlası nedeniyle domatesi tarlada 1,7 TL'den aldığını kaydeden Altındağ bu durum yüzünden birçok domates üreticisinin tarlarını sürmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

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