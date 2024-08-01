Heniyye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 22:55, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:55
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heniyye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı.
Erbaş, Heniyye için yarın tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.