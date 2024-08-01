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Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, aralarında Kaymakam Cemalettin Yılmaz'ın da bulunduğu 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede tedaviye alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 23:40, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:34
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Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, beraberinde AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve Keşan Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Şafak Uslu ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından ilçeye bağlı Kadıköy'de yapılan baraj yolu asfalt kaplama çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gitti. İncelemenin ardından Kadıköy Muhtarlığı tarafından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler ile İl Özel İdaresi işçilerine; içerisinde tavuk etinin de yer aldığı yemek verildi. Yemeğin ardından heyet, köyden ayrıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Şafak Uslu, kaymakamın koruma polisi ve 7 İl Özel İdaresi çalışanı, akşam saatlerinde bulantı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan ve sağlık durumu iyi olan Kaymakam Yılmaz ve 10 kişi, taburcu edildi. Keşan Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerince, verilen yemekten numune alınarak, incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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