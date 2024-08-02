2 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Doha)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu İl Başkanlığı, Altınordu Belediye Başkanlığını ve fındık bahçesini ziyaret edecek, Atatürk Meydanı'nda fındık mitingi düzenleyecek, ardından Giresun'da ziyaretlerde bulunacak.

(Ordu/Giresun/10.00-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'yi, Valiliği, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü, Gıda Kontrol Laboratuvarını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve sektör temsilcileri ile toplantı yapacak.Yumaklı, Su Ürünleri Alabalık Paketleme Tesislerine ziyaret gerçekleştirecek.

(Denizli/10.30-12.30-14.00-15.00-16.00-17.00-19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenleyeceği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Kayseri/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, brifing alacak ve basın açıklaması yapacak. Uraloğlu, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi Açılış Programı'na katılacak, Anamur Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek.

(Mersin/15.30-17.00-19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, 2023 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad edecek ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.17)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Doha)

2- MİT'in, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren takas operasyonunun dünyadaki yansımaları izleniyor.

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Organizasyonda 7 kategoride 15 milli sporcu müsabakaya çıkacak.

(Paris/10.00/19.05)

2- Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörlerinin katılımıyla ortak basın toplantısı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.30)

3- MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği 57. TSYD Ankara Şubesi Kupası mücadelesi Eryaman Stadı'nda yapılacak.

(Ankara/19.00)