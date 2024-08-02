TSK'ya dair atamalar içeren kararname yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Ercüment TATLIOGLU'nun (Dz. 1981-5098) görev süresi, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 38, 47, 49 ve 54 üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; Karara ekli listede kimlikleri yazıh Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 16 general, 7 amiral ve 77 albayın; 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayberk ÖZEŞ atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ahmet ERDAŞ atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim YAZAR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcıları Zekeriyya NANE ve Recep ATEŞ,

- Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat DİKİCİ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

1 Ağustos 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI