Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak

Tanıtım toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 81 ilde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yapıldığını belirtti.

Yapılan işbirliğiyle bankalar, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu ile 5 kamu ve 8 özel banka arasında "2024 Emekliler Yılı" kapsamında iş birliği protokolünün tanıtımı yapıldı.

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