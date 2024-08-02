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Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu ve 13 banka, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 07:43, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 07:44
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Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak

Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu ile 5 kamu ve 8 özel banka arasında "2024 Emekliler Yılı" kapsamında iş birliği protokolünün tanıtımı yapıldı.

Yapılan işbirliğiyle bankalar, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 81 ilde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yapıldığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Aydın, "emekliler.gov.tr" adresinden emeklilere sağlanan fırsat ve kolaylıkların takip edilebileceğini söyledi.

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