Kadın doktora soygun şoku!

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kadın hırsız, Doktor İnci Yurt'un (55) aile apartmanındaki dairesine dilenci kılığında girip cerrahi maske ve eldiven kullanarak evini soydu. Hırsızlar önce evin içinde bulunan kasayı açtı, sonrasında da kasanın içinde bulunan tamamı özel tasarım 2 milyon 500 bin lira değerindeki pırlanta ve değerli taşlar ile 10 bin euro'yu alıp kayıplara karıştı.

S.Y. (24) ve B.V. (20) isimli kadınlar, polisin hem apartmanın güvenlik kamerasının hem de sokak kameralarının görüntülerini takip etmesi sonucu yakalandı.

HIRSIZLAR DIŞARIDA

30'un üzerinde hırsızlıktan suç kayıtları bulunan iki kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Evi soyulan İnci Yurt, çalınanların listesini polise sundu.

Yurt, "Ben annem ile beraber yaşıyorum. Burası tamamen akrabalarımızın yaşadığı apartman. Annem bir yakınımızın cenazesi nedeniyle başsağlığı dilemek için köye gitmişti. Evde kimse olmadığı anı bilen kişiler gelip soygunu gerçekleştirmiş.

Kasa benim odamda idi. Anahtarı ise annemin odasında çamaşır dolabının altındaydı. Cerrahi eldiven kullanan hırsızlar kasada bulunan tamamı özel tasarım olan 2 milyon 500 bin lira değerindeki pırlantalarımı ve 10 bin euro parayı alarak kaçmışlar. Polis kamera kayıtlarından iki hırsızı buldu. Hatta bizim eve girdikleri kıyafetleri değiştirdikleri yerin görüntüleri de var ama onlar şimdi serbest. Bizim çalınan eşyalarımız da ortada yok" diye konuştu.

İlhan DEMİRCİOĞLU