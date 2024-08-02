Altının kilogram fiyatı 2 milyon 642 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 629 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 642 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 642 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 623 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 720 milyon 801 bin 62,07 lira, işlem miktarı ise 652,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 966 milyon 624 bin 268,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: